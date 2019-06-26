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Экономика Курганская область
Курганская областная дума (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане приняли поправки в закон о пониженных налоговых ставках для бизнеса

Депутаты Курганской областной думы приняли поправки в закон, которые изменяют систему налогооблажения для местного бизнеса.

Поправки устанавливают упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Это касается тех фирм, которые зарегистрированы после 1 января этого года. Налоговые ставки установили в размере 1% в случае, если фирма выбрала объектом налогообложения доходы, и в размере 5% в случае, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

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В Кургане приняли поправки в закон о пониженных налоговых ставках для бизнеса

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Теги: налоговая ставка, бизнес, Курган, облдума, предприниматели



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