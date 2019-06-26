В Кургане приняли поправки в закон о пониженных налоговых ставках для бизнеса

Депутаты Курганской областной думы приняли поправки в закон, которые изменяют систему налогооблажения для местного бизнеса.

Поправки устанавливают упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.



Это касается тех фирм, которые зарегистрированы после 1 января этого года. Налоговые ставки установили в размере 1% в случае, если фирма выбрала объектом налогообложения доходы, и в размере 5% в случае, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.