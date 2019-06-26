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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: Накануне.ru

Вдвое увеличилось количество "уголовок" главы прикамского "Центра медицинской профилактики"

В Перми против главврача "Центра медицинской профилактики" Марины Друговой возбуждены ещё два уголовных дела. Они касаются хищений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первое – о том, что подозреваемая якобы подписывала документы о начислении зарплаты "мёртвым душам". Второе дело касается хищения денежных средств под видом оказания центру услуг сторонними компаниями, сообщает "Ъ-Прикамье". Сумма ущерба по каждому из дел – сотни тысяч рублей. Полиция якобы хочет ходатайствовать об отстранении Друговой от работы на время следствия. Издание сообщает, что всего главврач сейчас проходит по четырём делам.

Напомним, ранее стало известно, что Другова попала под преследование по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сегодня подтвердили информацию о том, что против главврача возбуждено одно уголовное дело о мошенничестве, отказавшись в интересах следствия от разглашения других подробностей.

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Вдвое увеличилось количество "уголовок" главы прикамского "Центра медицинской профилактики"

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Теги: Марина Другова, Центр медицинской профилактики, мошенничество



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 15:20 Мск В Прикамье против экс-главы "Центра медицинской профилактики" возбуждено пятое уголовное дело

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