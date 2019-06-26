В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте

В Саратове участник запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ готовил терракт в местах массового скопления людей. Возбуждено уголовное дело.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ.

Гражданин России оборудовал в одном из гаражных кооперативов лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Перед этим он приобрел все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств.

На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружено готовое к применению самодельное взрывчатое вещество.

В апреле ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе. Была пресечена деятельность ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Махачкале и Грозном.

Уточняется, что бандиты планировали изготовить самодельное взрывное устройство через инструкции из интернета.