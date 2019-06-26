В Челябинске возбудили административное дело из-за срыва сроков подачи горячей воды

В отношении АО "УСТЭК-Челябинск" возбуждено административное дело в связи с нарушением сроков проведения опрессовки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

С 14 по 28 мая 2019 года В Металлургическом районе города проводился первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Однако из-за многочисленных повреждений трубопровода срок опрессовки был продлен до 4 июня.

За нарушения сроков руководителям ресурсоснабжающей и обслуживающей организаций внесены представления об устранении нарушений закона.