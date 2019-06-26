Опять двойка! Депутаты Севастополя приняли отчет по бюджету правительства, констатировав... полный провал

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Южный ФО Крым
севастополь, дума севастополя, табличка (2017) | Фото: Накануне.RU

Опять двойка! Депутаты Севастополя приняли отчет по бюджету правительства, констатировав... полный провал

Депутаты Законодательного собрания Севастополя рассмотрели и приняли отчет правительства города об исполнении бюджета в 2018 году. Сами чиновники Севастополя считают, что бюджет федеральной программы социально-экономического развития прошлого года был исполнен на 52%, специалисты контрольно-счетной палаты приводят цифру в 39,7%. Глава бюджетной комиссии Заксобрания Вячеслав Аксенов заявил, что исполнение – полный провал, тем не менее, отчет правительства депутаты приняли, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Если говорить об исполнении федеральных программ, то есть еще мнение чиновников регионального минэкономразвития, по их данным, исполнение составило нечто среднее между приведенными цифрами – около 43%. По словам Аксенова, все эти данные не важны сами по себе – даже если взять данные правительства Севастополя и признать уровень в 52%, то все равно по факту получается провал. В 2018 году неосвоенными в бюджете Севастополя остались порядка 10,5 млрд руб., выделенных федеральным центром.

Депутаты привели наиболее провальные факты в освоении выделенных средств: не проводятся работы по газификации некоторых районов и поселков Севастополя, не строятся водопроводы (напомним – запланированные и утвержденные целевыми федеральными программами!), отсутствует ремонт в образовательных учреждениях и т.д. В целом по сравнению с 2017 году ситуация в бюджетном процессе, как считают депутаты, не улучшилась, а ухудшилась.

Впрочем, парламентарии посчитали излишним в этот раз спорить с чиновниками губернатора Дмитрия Овсянникова и в итоге проголосовали за представленный документ. Отметим, что в сентябре пройдут выборы второго созыва Законодательного собрания Севастополя, как отмечалось ранее, депутатский корпус может существенно обновиться.

В конце мая о безобразном освоении бюджетных денег в Севастополе вице-премьер Дмитрий Козак доложил в Кремле президенту, Владимир Путин в свою очередь дал поручение доложить ему через "пару месяцев", то есть в июле текущего года

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опять двойка! Депутаты Севастополя приняли отчет по бюджету правительства, констатировав... полный провал

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: севастополь, бюджетный отчет, Дмитрий Козак, Дмитрий Овсянников, Вячеслав Аксенов, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети