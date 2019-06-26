Опять двойка! Депутаты Севастополя приняли отчет по бюджету правительства, констатировав... полный провал

Депутаты Законодательного собрания Севастополя рассмотрели и приняли отчет правительства города об исполнении бюджета в 2018 году. Сами чиновники Севастополя считают, что бюджет федеральной программы социально-экономического развития прошлого года был исполнен на 52%, специалисты контрольно-счетной палаты приводят цифру в 39,7%. Глава бюджетной комиссии Заксобрания Вячеслав Аксенов заявил, что исполнение – полный провал, тем не менее, отчет правительства депутаты приняли, передает корреспондент Накануне.RU.

Если говорить об исполнении федеральных программ, то есть еще мнение чиновников регионального минэкономразвития, по их данным, исполнение составило нечто среднее между приведенными цифрами – около 43%. По словам Аксенова, все эти данные не важны сами по себе – даже если взять данные правительства Севастополя и признать уровень в 52%, то все равно по факту получается провал. В 2018 году неосвоенными в бюджете Севастополя остались порядка 10,5 млрд руб., выделенных федеральным центром.

Депутаты привели наиболее провальные факты в освоении выделенных средств: не проводятся работы по газификации некоторых районов и поселков Севастополя, не строятся водопроводы (напомним – запланированные и утвержденные целевыми федеральными программами!), отсутствует ремонт в образовательных учреждениях и т.д. В целом по сравнению с 2017 году ситуация в бюджетном процессе, как считают депутаты, не улучшилась, а ухудшилась.

Впрочем, парламентарии посчитали излишним в этот раз спорить с чиновниками губернатора Дмитрия Овсянникова и в итоге проголосовали за представленный документ. Отметим, что в сентябре пройдут выборы второго созыва Законодательного собрания Севастополя, как отмечалось ранее, депутатский корпус может существенно обновиться.

В конце мая о безобразном освоении бюджетных денег в Севастополе вице-премьер Дмитрий Козак доложил в Кремле президенту, Владимир Путин в свою очередь дал поручение доложить ему через "пару месяцев", то есть в июле текущего года