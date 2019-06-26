Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса из Екатеринбурга до Москвы из-за повреждения колеса

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой рейса до Москвы в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Напомним, накануне вечером при проведении предполетной подготовки "Боинга-737" авиакомпании "Аэрофлот", вылетавшего рейсом "Екатеринбург - Москва", были обнаружены повреждения колеса шасси. После его замены воздушное судно вылетело по маршруту сегодня ночью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на рейс было зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе пятеро детей. Сейчас надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании и безопасности полетов.

Выясняются все обстоятельства случившегося.