23 Октября 2020
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шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса из Екатеринбурга до Москвы из-за повреждения колеса

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой рейса до Москвы в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Напомним, накануне вечером при проведении предполетной подготовки "Боинга-737" авиакомпании "Аэрофлот", вылетавшего рейсом "Екатеринбург - Москва", были обнаружены повреждения колеса шасси. После его замены воздушное судно вылетело по маршруту сегодня ночью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на рейс было зарегистрировано 138 пассажиров, в том числе пятеро детей. Сейчас надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, о лицензировании и безопасности полетов.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса из Екатеринбурга до Москвы из-за повреждения колеса

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Теги: Екатеринбург, Москва, рейс, задержка, прокуратура



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