23 Октября 2020
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МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

У космонавтов возникли вопросы к работе робота FEDOR, которого планируется доставить на МКС

Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) экипаж тренировался для работы на орбите с российским андроидным роботом FEDOR, к нему есть замечания, которые будут устранены до полёта. Об этом сообщил журналистам космонавт Александр Скворцов.
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"У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - цитирует "Интерфакс" Скворцова.

Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром.

"Получается так, именно в таком режиме как аватар", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о том, будет ли FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) первым андроидным механизмом на станции.

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У космонавтов возникли вопросы к работе робота FEDOR, которого планируется доставить на МКС

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Теги: fedor, робот, мкс



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