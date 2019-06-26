Впервые в России: Югра разрабатывает законопроект о креативной экономике

В Югре создают первый в России законопроект о креативной деятельности. На днях в Сургуте прошла форсайт-сессия крауд-проекта "Развитие креативной экономики Югры", на которой югорчане доработали идеи, предложенные на площадке крауд-проекта, сообщили Накануне.RU в службе информации координатора проекта - портала "Открытый регион – Югра".

Главным итогом форсайт-сессии стало обсуждение конкретных положений законопроекта, регулирующего креативную деятельность в Югре.

По словам федерального эксперта в области креативной экономики, эксперта Общественной палаты РФ Святослава Мурунова, форсайт-сессия заложила основы системы взаимодействия между органами власти и креативным классом. Она основана на доверии и делегировании самостоятельного определения своей роли и ответственности за территорию.

"Креативная экономика - это специализация и кооперация городских процессов вокруг решения неуникальных проблем и задач уникальным, присущим только этой территории способом, что позволяет экспортировать продукты, услуги с высокой добавочной стоимостью и требует максимально комфортных условий для самореализации личности", - отметил Мурунов.

Подобный закон обсуждается в России впервые. Святослав Мурунов подчеркнул, что попытки обсуждать креативную экономику принимаются постоянно, но носят очень локальный характер.

"Если говорить про настойчивость и масштаб, то автономный округ – первопроходец. Здесь инициатива снизу была поддержана сразу губернатором и его командой. Вопрос по разработке нормативно-правового акта может стать на самом деле только началом реального развития постиндустриальной экономики округа, причем с применением именно российского опыта", - добавил он.

Предложения по развитию креативной экономики региона вынесут на рассмотрение правительства Югры в августе этого года.