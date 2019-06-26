Вода в Байкале оказалась отравлена токсинами

Загрязнение Байкала достигло катастрофических масштабов. Концентрации выделяющих токсины бактерий в озере достигли предельных значений.

Об этом сообщил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - цитирует его РИА Новости.

Практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира. Она приводит к изменению экосистемы Байкала - например, повсеместно исчезают байкальские губки.

Также из-за лесных пожаров вблизи Байкала в озеро попадает такой биогенный компонент, как аммоний.

Днем ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что скоро придется ограничить поток туристов на озеро Байкал.

По его словам, бытовые отходы растут "неимоверными темпами", "тонны мусора валяются на берегу".

Ранее Счетная палата выяснила, что Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал.

Так, отмечается, что до сих пор не начаты мероприятия по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хотя с 2013 г. на их выполнение выделено уже более 4 млрд руб.