23 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Дочка" "Корпорации развития" пытается отсудить у банкиров 35 млн

Завтра Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа начнет рассматривать иск "Строительной компании развития" (100% принадлежит "Корпорации развития") к "Совкомбанку". Компания пытается взыскать более 35 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Строительная компания развития" взыскивает с банка 35 586 160 руб., в документах суда не раскрыты основания. Третьим лицом выступила тюменская компания "Спинокс". Ее представители также приглашены на заседание.

"Строительная компания развития", напомним, выступает заказчиком работ по возведению очистных сооружений в Коротчаево (ЯНАО) в рамках шестистороннего соглашения с "Транснефтью". В рамках оптимизации расходов "КР" осенью 2017 г. часть имущества "Строительной компании развития" ушла с молотка.

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"Дочка" "Корпорации развития" пытается отсудить у банкиров 35 млн

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Теги: Строительная компания Развития, Корпорация развития, Совкомбанк



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