"Дочка" "Корпорации развития" пытается отсудить у банкиров 35 млн

Завтра Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа начнет рассматривать иск "Строительной компании развития" (100% принадлежит "Корпорации развития") к "Совкомбанку". Компания пытается взыскать более 35 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Строительная компания развития" взыскивает с банка 35 586 160 руб., в документах суда не раскрыты основания. Третьим лицом выступила тюменская компания "Спинокс". Ее представители также приглашены на заседание.

"Строительная компания развития", напомним, выступает заказчиком работ по возведению очистных сооружений в Коротчаево (ЯНАО) в рамках шестистороннего соглашения с "Транснефтью". В рамках оптимизации расходов "КР" осенью 2017 г. часть имущества "Строительной компании развития" ушла с молотка.