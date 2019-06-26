В Челябинске суд назначил дату рассмотрения уголовного дела экс-омбудсмена Севастьянова по обвинению в попытке хищения гранта

Центральный районный суд Челябинска назначил на 4 июля заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-омбудсмена Алексея Севастьянова по обвинению в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта для начинающих фермеров. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам.

Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства.

Напомним, 20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Суд продлил на 72 часа срок задержания Севастьянову. Однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

На прошлой неделе Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области от партии "Гражданская сила".