23 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Дитлов, дятловцы, перевал Дятлова, снимок, сделанный группой Дятлова в последнем походе (2016) | Фото: vk.com

"Они спускались держась за руки, а следы были ледяные". Исследователи о техногенной версии трагедии

Сегодня, 26 июня, в Екатеринбурге общественники из фонда "Памяти группы Дятлова" провели встречу с журналистами в пресс-центре ТАСС, передает корреспондент Накануне.RU. Исследователь Владислав Карелин, участвовавший в поисках группы Дятлова в 1959 году, во время пресс-конференции обратил внимание на техногенную версию:
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"28 числа я стоял у палатки (дятловцев) и в 20 метрах от палатки я увидал следы, следы зафиксированы на большом количестве фотографий. Это были следы, судя по всему, группы Дятлова, следы были в виде шеренги, и были на расстоянии вытянутых рук, вероятно, они шли, держась за руки. Следы оказались ледяными".

Дитлов, дятловцы, перевал Дятлова, Фото 1959 года поисковиков со склона горы Отортен. Вид на палатку дятловцев(2016)|Фото: vk.com

Также поисковик, который был туристом и находился в то же время с другой группой в горах, однажды утром увидел, как какое-то светлое пятно движется над верхушками сосен, в объекте он увидел переливание, туристы решили, что это метеор.

"Но когда нам стали показывать запуски ракеты с Байконура, я понял, что видел 17 февраля именно ракету". Позже Карелин узнал, что в это время, действительно, с Капустина яра был произведён аварийный запуск ракеты (Л5М). Ракета могла недолететь до уральских гор, по словам эксперта.

Карелин также обратил внимание на то, что рядом с местом, где дятловцы разбили лагерь, находились три каменные гряды.

"Там было ледовое поле, из которого лезли камни. Больше льда там никогда не было, только в 1959 году. Вполне возможно, было мощное тепловое воздействие, которое могло привести к трагедии. Они спускались, держась за руки, а следы были ледяные", - сказал Карелин.

Напомним, что прокуратура, возобновившая расследование трагедии на перевале, склоняется к версии о природном катаклизме. Приоритетными версиями причин гибели группы считаются: ураган, лавина или сход снежных плит. Результаты работы прокуратуры представят в августе 2019 года. Эксперты, среди которых директор Свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич, сокурсник погибших, член правления фонда "Памяти группы Дятлова" Петр Бартоломей, автор "Уральского следопыта" Владимир Борзенков, мастер спорта СССР по туризму Алексей Будрин, уральский исследователь и путешественник, член свердловского отделения Русского географического общества Владимир Рыкшин, несогласны с первыми выводами прокуратуры.

Представители прокуратуры до этого заявили, что проверка еще не закончена и в пресс-конференции они участвовать не будут. В целом, прозаичная версия с лавиной сторонниками загадочной версии не принимается. Шаманы и экстрасенсы зарабатывают на теме, говоря, что туристы не выдержали проверку в "месте силы". Сторонники теорий заговора уверены, что туристы стали свидетелями тайных испытаний оружия и либо погибли от его влияния, либо их "зачистили" военные. Некоторые активисты в Сети даже предлагают снять создателям сериала "Чернобыль" подобный фильм про группу Дятлова.

инфографика перевал группы Дятлова(2013)|Фото: Накануне.RU

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"Они спускались держась за руки, а следы были ледяные". Исследователи о техногенной версии трагедии

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Теги: тайна перевала дятлова, ракетная версия



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