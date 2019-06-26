Бастрыкина призвали возобновить дело о загадочной гибели группы Дятлова. В "природные" версии верят не все

Сегодня, 26 июня, в Екатеринбурге общественники из фонда "Памяти группы Дятлова" провели встречу с журналистами. Генеральная прокуратура продолжает проверку по делу о загадочной гибели туристов из группы Дятлова на Урале, между тем, спустя 60 лет общественники и родственники погибших считают это недостаточным и требуют от СК вновь возбудить дело, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что надзорные ведомство склоняется к версии о природном катаклизме. Приоритетными версиями причин гибели группы считаются: ураган, лавина или сход снежных плит. Результаты работы прокуратуры представят в августе 2019 года.

Адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке" адвокатской палаты Москвы, кандидат юридических наук Евгений Черноусов заявил, что нужно возобновить уголовное дело, пока есть доказательства и живы свидетели, так как раньше "многое скрывали".

Эксперты, среди которых директор свердловского регионального общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич, сокурсник погибших, член правления фонда "Памяти группы Дятлова" Петр Бартоломей, автор "Уральского следопыта" Владимир Борзенков, мастер спорта СССР по туризму Алексей Будрин, уральский исследователь и путешественник, член свердловского отделения Русского географического общества Владимир Рыкшин, несогласны с первыми выводами прокуратуры.

Во время обсуждения хода проверки они рассказали о своем отношении к версиям о светящихся объектах, уголовниках, разработках военных и роли иностранной разведки, чей интерес к "светящимся объектам" использовали для вскрытия нелегалов, эту версию озвучил Алексей Будрин.

Владимир Борзенков выступил с критикой методов криминалистического анализа, проведенного в те годы. Он склоняется к той версии, что лавины быть не могло, так как возможности склона не позволяют случиться подобному, также он сказал, что по этому склону проходили сотни туристов и никто не видел лавинную активность.

К тому же лавина, если и была, то не могла вызвать такого психоза, отметил Владимир Рыкшин, он считает, что панику вызвал ядовитый шлейф горючего от пролетавшей ракеты. Вспомнил он и про найденный недавно в районе перевала Дятлова "кукурузник".

В 2018 году стало известно, что свердловские туристы нашли в этих местах брошенный самолет Як-12. "Кукурузник", по предположению, принадлежавший летчику Патрушеву, сильно фонил радиацией, по крайней мере, так заявил Владимир Рыкшин, который в составе поисковой группы нашел тогда самолет. Он не уверен, что это "кукурузник" именно Патрушева, но машина "явно фонила". Радиацию она могла получить от той самой тайной ракеты, которая якобы напугала и отравила туристов. Отметим, что действительно в 59-60 годах Геннадий Патрушев, работавший в 123 авиаотряде малой авиации, часто летал в район перевала Дятлова.

Причину гибели якобы надо искать в самой Генеральной прокуратуре, считает Петр Бартоломей, все версии которой он называет дезинформацией. Если ураган - зачем выбегать из палатки? - задается вопросом эксперт. То же самое можно сказать про лавину. Бартоломей сослался на слова Евгения Окишева, который был заместителем руководителя следственного отдела в Свердловской области, именно он занимался расследованием тогда, а в последнее время жил в Молдавии и несколько лет назад рассказал журналистам, что на запрос следователей об информации о запуске ракет из Москвы прилетел сам замгенпрокурора РСФСР и запретил задавать такие вопросы.

Обращение с требованием о возобновлении уголовного дела направили председателю СКР Александру Бастрикину.

Напомним, что представители прокуратуры заявили в СМИ, что проверка еще не закончена и в пресс-конференции они участвовать не будут. В целом, прозаичная версия с лавиной сторонниками загадочной версии не принимается. Шаманы и экстрасенсы зарабатывают на теме, говоря, что туристы не выдержали проверку в "месте силы". Сторонники теорий заговора уверены, что туристы стали свидетелями тайных испытаний оружия и либо погибли от его влияния, либо их "зачистили" военные. Некоторые активисты в Сети даже предлагают снять создателям сериала "Чернобыль" подобный фильм про группу Дятлова.