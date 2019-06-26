СМИ: Минфин готовит механизм сдерживания роста цен на авиабилеты

В Министерстве финансов России работают над механизмом сдерживания роста цен на авиабилеты. Ведомство хочет не допустить роста больше, чем на уровень инфляции. При этом Минфин хочет разобраться, какова доля подорожавшего авиатоплива в приросте стоимости билетов.

"Сейчас уже есть отрицательный акциз у авиакомпаний, он уже есть в Налоговом кодексе. Авиакомпании сейчас получают отрицательный акциз в размере порядка 3 тысяч рублей. К этому отрицательному акцизу, видимо, надо настроить демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции", - цитирует "Прайм" главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России попросил правительство разработать компенсацию роста цен на керосин для авиакомпаний, присоединив производителей керосина к соглашению по бензину и дизельному топливу. В Минтрансе идею главы государства одобрили, добавив, что уже давно предлагали такую меру. Настаивали на выплатах субсидий за подорожавший керосин и сами авиаперечозчики.