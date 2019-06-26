23 Октября 2020
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Экономика Крым
Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

Чартерные авиаперевозки в Крыму выросли на треть

Чартерная программа Крыма в этом году выросла на треть по сравнению с прошлым, сообщает Крыминформ со ссылкой на аэропорт Симферополя. В 2019 году на полуострове обслужат 344 чартерных рейса.

"Всего чартерными рейсами в курортный сезон через аэропорт Симферополь планируется перевезти более 200 тыс. пассажиров, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - В прошлом году на таких рейсах в Крым и обратно перевезли 151 тыс. пассажиров".

Сроки действия чартерных программ в этом году продлены на четыре месяца. "В 2019 году сроки чартерных программ в аэропорту Симферополь были значительно расширены. Если в прошлом летнем сезоне такие рейсы осуществлялись с июля по конец августа, то в этом году они начались с апреля и продлятся до конца сентября", - сообщили в аэропорту.

Чартеры в этом году в Крым прилетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы, Перми, Тюмени, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и Самары.

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Чартерные авиаперевозки в Крыму выросли на треть

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Теги: чартерные перевозки, крым, курортный сезон, симферополь



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