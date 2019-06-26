Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию строгого режима

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию строгого режима, сообщили Накануне.RU в УФСИН России по Сахалинской области.

Напомним, чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

В Общественной палате ранее заявляли, что экс-губернатора Сахалина содержат в колонии без кондиционера, дивана и холодильника. Член ОП Дмитрий Носов описал условия содержания в СИЗО как "нормальные", в отличие от посещенного им ранее следственного изолятора в Ростове-на-Дону.