23 Октября 2020
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бюджет (2012) | Фото:

Турецкие унитазы и итальянские умывальники: от ростовской мэрии требуют отменить ремонт туалетов за 9,5 млн рублей

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев требует от городских властей отменить проведение ремонта туалетов в здании мэрии. На него планируется потратить 9,5 миллиона рублей.

По мнению народного избранника, работники администрации смогут прожить и без турецких унитазов и итальянских умывальников.

Капитальный ремонт туалетов в ростовской мэрии проводился не так давно, в 2016 году, напомнил Федяев. Он стоил муниципальной казне более 5 млн рублей.

Средства депутат предлагает направить на оснащение города биотуалетами, на отсутствие которых жалуются местные жители, пишет Regnum.

Обращение с инициативой направлено в адрес и.о. главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.

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Турецкие унитазы и итальянские умывальники: от ростовской мэрии требуют отменить ремонт туалетов за 9,5 млн рублей

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Теги: ростов-на-дону, мэрия, туалеты



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