В Челябинске суд не смягчил приговор виновнику смертельного ДТП со "скорой"

Суд отказал в замене оставшегося срока в колонии на более мягкое наказание виновнику ДТП со "скорой" Александру Филину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, о замене наказания ходатайствовал осужденный. При этом прокурор указал, что осужденный в период отбывания наказания не возмещал причиненный ущерб, в учреждении отбывал наказание непродолжительное время, что в совокупности с личностью Филина не создает предусмотренных законом оснований для принятия положительного решения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Как уже сообщало Накануне.RU, ДТП произошло рано утром 8 октября 2016 года. Водитель автомобиля "Хонда Цивик" у дома 1-Б/1 по Свердловскому тракту совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем "скорой помощи". Водитель "Хонда Цивик" находился в алкогольном опьянении.

В результате ДТП водитель и фельдшер скончались на месте происшествия, годовалый ребенок скончался в больнице, второму фельдшеру причинен тяжкий вред здоровью, матери ребенка-вред здоровью средней тяжести.

В марте суд признал Филина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 8,5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда в сумме 4 млн рублей.