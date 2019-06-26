В Нижнем Тагиле снесли недостроенный с 90-х Дом ветеранов

В Нижнем Тагиле по иску прокуратуры снесено опасное недостроенное здание. Его не могли убрать много лет.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в 1997-1998 годах региональное управление капитального строительства начало возведение в городе Дома-интерната для инвалидов и престарелых. Было построено несколько этажей здания, но затем из-за недостатка финансирования стройка объекта прекратилась, а затем его и вовсе исключили из плана капстроительства.

В недостроенном Доме ветеранов на протяжении многих лет собирались бомжи, а детьми строение использовалось как место для игр, которые периодически заканчивались травмами. На объекте и возле него не раз совершались преступления, а сам он представлял опасность с точки зрения антитеррористической защищенности.

В дальнейшем прокуратура получила заключение экспертов о невозможности дальнейшего возведения данного здания и необходимости его сноса. В 2016 году ведомство направило в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила иск о сносе объекта незавершенного строительства, который был удовлетворен. Дом ветеранов должны были убрать в срок до 1 октября 2017 года.

Однако по заявлению должника, в связи с недостатком финансирования и отсутствием средств, судом неоднократно предоставлялась отсрочка исполнения решения о сносе. В итоге его все же удалось провести, и сейчас, как отметили в прокуратуре, земельный участок полностью освобожден от недостроя.