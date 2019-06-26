23 Октября 2020
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Ксения Собчак (2019) | Фото:twitter.com/ntvru

Собчак, рекламирующая водку, пеняет балерине Захаровой за "неправильную" рекламу духов

Ксения Собчак (37) в очередной раз спешит клеймить других за то, в чем сама сильна и, как говорится, впереди планеты всей.

На этот раз досталось от телеведущей приме Большого театра Светлане Захаровой. Звезда танцует в спектакле о Коко Шанель в нарядах от Chanel и рекламирует духи Chanel. Ксения считает, что это попытка "нативной рекламы" не удалась, да и вообще тренд "стух", мол, лучше в лоб говорить "рекламная пауза" и предлагать то, что органично вписывается в образ (не понятно, почему Собчак отказывает Захаровой в ассоциациях с дорогим французским брендом).

Экс-кандидатке в президенты, правда, тут же напомнили, что она рекламирует на своей странице в Instagram водку со словами "К лету готова!". Особенно вписывалась в образ Собчак бутылка сорокоградусной в тот момент, когда она носила под сердцем сына.

"Давно хотела написать о уместном и неуместном продактплейсменте и вот наконец представился случай. Сейчас очень модно рекламировать все "нативно", и рекламодателей можно понять, все устали от лобового "купи!" в рекламе . Но и тут есть свои законы. Круто поддерживать классным брендом что-то талантливое и прекрасное. Театральный фестиваль Боско, Фестиваль АльфаБанка электронной музыки и тд.", - нахваливает Ксюша знакомых.

"Но внедрять бренд в само искусство надо очень и очень осторожно. Захарова-Гениальная балерина ,и мне почему-то неловко видеть ее участвующей в постановке с флакончиками духов... Хотя и духи эти люблю,и саму Захарову. Но все-таки иногда просто рекламный ролик-лучше. И "трушнее". Пытаюсь своим рекламодателям тоже всегда это обьяснять-нельзя "нативно" взять интервью у героя в офисе обувного бренда , но можно классно интегрировать красивые туфли в кадр. И разница эта-принципиальная", - пишет Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

В комментариях Ксении сообщают: "Да уж водка в ваших постах, "нативна" совсем не бросается в глаза", "Вот кто бы говорил.... У вас, Ксения, тоже реклама с элегантностью слона в посудной лавке".

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Собчак, рекламирующая водку, пеняет балерине Захаровой за "неправильную" рекламу духов

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Теги: ксения собчак, реклама водки, светлана захарова, реклама духов, chanel



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