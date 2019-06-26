23 Октября 2020
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Политика За рубежом
Huawei, Хуйвей, Китай (2018) | Фото: zzweb.ru

В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету

Несколько американских ИТ-компаний, по данным газеты The New York Times, продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США.

Intel и Micron на протяжении последних трех недель продолжали поставлять китайской компании свою продукцию, выпущенную за пределами США.

Американской маркировки на такой продукции нет, что позволяет обойти запрет, сообщает Regnum.

Напомним, Штаты обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в американскими властями.

В конце декабря министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в адрес Huawei. Китайская компания обвиняется в попытках получения данных о компании T-Mobile, мошенничестве и отмывании средств.

До этого, в начале декабря, по американскому запросу в Канаде была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если Ваньчжоу будет выдана Соединенным Штатам.

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В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету

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Теги: США, Huawei



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