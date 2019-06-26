23 Октября 2020
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Без миллионов не останутся: какие бонусы все-таки получит менеджмент "Аэрофлота"

В ходе годового собрания акционеров "Аэрофлота" глава авиакомпании Виталий Савельев заявил, что менеджмент перевозчика не получит бонусов по итогам работы за 2019 год из-за авиакастрофы с SSJ-100 в Шереметьево в мае этого года.  

"В (таких случаях) менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося (в "Шереметьево"), то есть второй квартал и далее менеджмент никаких премий получать не будет", - сказал Савельев.

Однако, это совсем не значит, что совет директоров не получит бонусы за минувший год. Например, по долгосрочной программе мотивации за 2016-2018 гг. Вознаграждения по этой статье не зависят от катастроф – они ориентированы на рост пассажиропотока, доли международного транзита и доходности перевозок.

По данным "Финмаркета", акционеры "Аэрофлота" утвердили выплату совету директоров 187,3 млн руб. по долгосрочной программе мотивации за период с 1 января 2016 по 30 сентября 2018 гг., а общий объем фиксированной части вознаграждения членов совета директоров "Аэрофлота" за работу с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 гг. составит до 76,4 млн руб.

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Без миллионов не останутся: какие бонусы все-таки получит менеджмент "Аэрофлота"

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Теги: бонусы, топ-менеджер, аэрофлот



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