Без миллионов не останутся: какие бонусы все-таки получит менеджмент "Аэрофлота"

В ходе годового собрания акционеров "Аэрофлота" глава авиакомпании Виталий Савельев заявил, что менеджмент перевозчика не получит бонусов по итогам работы за 2019 год из-за авиакастрофы с SSJ-100 в Шереметьево в мае этого года.

"В (таких случаях) менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося (в "Шереметьево"), то есть второй квартал и далее менеджмент никаких премий получать не будет", - сказал Савельев.

Однако, это совсем не значит, что совет директоров не получит бонусы за минувший год. Например, по долгосрочной программе мотивации за 2016-2018 гг. Вознаграждения по этой статье не зависят от катастроф – они ориентированы на рост пассажиропотока, доли международного транзита и доходности перевозок.

По данным "Финмаркета", акционеры "Аэрофлота" утвердили выплату совету директоров 187,3 млн руб. по долгосрочной программе мотивации за период с 1 января 2016 по 30 сентября 2018 гг., а общий объем фиксированной части вознаграждения членов совета директоров "Аэрофлота" за работу с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 гг. составит до 76,4 млн руб.