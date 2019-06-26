В Новосибирске испытывают вакцину против биологического оружия: первые результаты

В Новосибирске начали проводить испытание вакцины против биологического оружия.

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Тесты проводятся в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Потенциально таким оружием может стать вирус оспы, прививки от которой на территории бывшего СССР перестали делать еще с 1980 года.

Натуральная оспа входит в топ-10 самых опасных видов биологического оружия. Для испытаний вакцины четвертого поколения для внутрикожного введения отобрали 60 добровольцев. Как сообщил генеральный директор новосибирского ГНЦ ВБ "Вектор" Ринат Максютов, в ходе доклинических испытаний было доказано, что вакцина является безопасной и показывает специфическую активность, пишет Infox.ru.

Напомним, в 2017 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что кто-то по всей стране собирает биоматериалы россиян. Позже в Кремле подтвердили, что такие случаи действительно были зафиксированы, а спецслужбам известно об этом.