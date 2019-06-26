23 Октября 2020
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Мамонт, Салехард (2015) | Фото: Накануне.ru

Налог на самозанятых идет на север. Ямальцы прогнозируют провал эксперимента

Эксперимент по налогу на самозанятых со следующего года может быть распространен на регионы с высоким уровнем работников, занятых в сером секторе экономики. Минфин и ФНС рассматривают вопрос о расширении эксперимента, стартовавшего в четырех территориях.
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Высокий уровень теневой занятости – от 40 до 64% – зафиксирован в южных территориях: Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также в перечень территорий, где может появиться налог на профессиональный доход (НПД), вошла Северная Осетия (уровень теневой занятости 37%), %), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%), а также территории Крайнего Севера, Забайкалье и Тыва. По данным "Коммерсанта", министерства говорят о том, что регионы сами просят включить их в эксперимент. Однако если речь идет об обращениях от властей, то это может объясняться желанием чиновников пополнить бюджеты.

Таким образом, НПД в 2020 г. может заработать на территории Ямала. В 2018 г. численность рабочей силы в ЯНАО составляла 314,9 тыс. человек, из них заняты в экономике - 308,4 тыс. человек. В 2017 г. Росстат оценил долю занятых в неформальном секторе в ЯНАО в 6,2% - это один из наиболее низких показателей по России и среди северных территорий. По данным регионального управления ФНС, в Ямало-Ненецком автономном округе на сегодня зарегистрировано шесть самозанятых. НПД, напомним, предусматривает добровольную регистрацию, поэтому даже после расширения эксперимента официальных самозанятых в больше не станет, говорят в регионе.

Многие оленеводы-частники трудятся в неформальном секторе, выходить из "тени" они не будут, говорит оленевод Ейко Сэротэтто, так как нет уверенности, что отчисление 4-6% налога даст какие-то социальные гарантии.

"Те, с кем я знаком, платить точно не будут. Одно дело – дать людям работу и потом требовать с них уплаты налогов. Самозанятые сами создали ее для себя, за что платить? В итоге не будет ни социальных гарантий, ничего другого. Самозанятых из числа коренных народов легче определить. У коренных народов есть соцвыплаты в размере жалких 3 тыс., теоретически есть возможность принудительно их забирать как налог", - рассказал Накануне.RU оленевод.

Большинство незарегистрированных самозанятых в России - таксисты, отмечали в ФНС. На Ямале многие таксисты тоже работают в серую, говорит депутат заксобрания Иван Вершинин. Парламентарий уверен, что причина - в неудобной схеме налогообложения.

"Прежде чем что-то брать с самозанятых, хорошо бы было их посчитать. И в принципе у нас фискальная модель оценки проблемы неформальной занятости. Первое, с чего нужно начинать – создание условий для работников. Им должно быть удобно платить этот налог, они должны понимать, за что они его платят и что получат взамен. Мы не раз поднимали вопрос о том, что должны быть упрощенные формы налога вроде патентных для тех же таксистов. Много теневых работников не потому, что они злостные нарушители, а потому что система сложная и бюрократизирована. Постой патент за адекватный ценник, куда входила бы соцгарантия, отчисления в Пенсионный фонд, самозанятые готовы платить", - поделился своим мнением с Накануне.RU депутат. Вершинин добавил, что недоверие к налогу на самозанятых вызвано нестабильностью налоговой и социальной политики государства.

Добавим, в 2018 г. доля россиян, занятых в неформальном секторе, составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек). С начала эксперимента в четырех регионах зарегистрировались как самозанятые более 106 тыс. физлиц.

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Налог на самозанятых идет на север. Ямальцы прогнозируют провал эксперимента

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Теги: Ейко Сэротэтто, налог на самозанятых, Иван Вершинин, налог на профессиональный доход, таксисты



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Развитие сюжета:

Ранее 31.10.2019 13:26 Мск На Ямале предложили заменить вводимый в округе налог для самозанятых патентом

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