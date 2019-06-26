На московского отравителя завели уголовное дело

На московского отравителя возбудили уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, действия Мурата С., который подозревается в отравлении нескольких человек в Москве, переквалифицированы по более тяжелой статье УК РФ.

Изначально кабардинцу вменяли кражу, сейчас один из эпизодов квалифицирован как разбой.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вещества, обнаруженные у злоумышленника, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами. Вещества были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол. Кроме того, полицейские установили еще троих потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Общий ущерб уже превысил 140 тыс. руб. По данным следствия, от действий отравителя могли пострадать более 10 человек.

В настоящее время 26-летний кабардинец Мурат С. признался в четырех эпизодах преступлений, в которых его подозревают. Злоумышленник поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы. После этого он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал.