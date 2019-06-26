Тюменские медики удалили злокачественную опухоль весом 15 кг

Врачи удалили пациенту злокачественную опухоль весом 15 кг. Операция длилась 10 часов и позволила пациенту не только избавиться от злокачественного новообразования, но и похудеть, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь "Медицинского города" Ирина Литвиненко.

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Пациент даже не знал о том, что в его организме растёт опухоль, - он считал, что просто набирает лишний вес. Когда ему стало тяжело поддерживать привычный образ жизни, пострадавший решил обратиться за помощью к медикам. Операцию делали хирурги Евгений Франк, Александр Роговских и Лариса Дорогина. Франк рассказал, что опухоль находилась в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Она состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла общим весом в 15 кг.

"Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник. Это одна из наиболее крупных и тяжелых опухолей за нашу практику", - сказал врач.

Операцию сопровождали трудности. Например, несмотря на большой разрез, хирургам было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом приходилось постоянно поднимать и удерживать образование, что усложнялось в силу его большого веса. Операция длилась около 10 часов.

"В связи с тем, что опухоль прорастала в соседние органы, нам пришлось сделать их резекцию, а после выполнить реконструкцию – несколько соединений между толстыми кишками, пищеводом и желудком. Послеоперационный период был достаточно длительным, но сейчас пациент поправился, похудел – на момент госпитализации его вес составлял примерно 140 кг", - добавил Франк.

Пострадавший не нуждается в противоопухолевом лечении, поскольку данный тип опухоли является источником метастазов и не поддается классической химиотерапии.