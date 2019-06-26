В Магнитогорске экс-начальник управления культуры получил условный срок за взятки и превышение должностных полномочий

Бывший начальник управления культуры администрации Магнитогорска получил условный срок со штрафом в 800 тыс. рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2016 он трижды получил взятки на общую сумму 50 тыс. рублей от заместителя директора охранного предприятия за оказание содействия в заключении договора по охране центрального ледового городка. Контракты были заключены без проведения торгов.

Суд также запретил бывшему чиновнику сроком на три года работать в органах власти.