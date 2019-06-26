Сделку Скрипаля с Лондоном перед отравлением допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог договориться с британскими властями об инсценировке своего отравления.

По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.

В интервью "Известиям" родственница бывшего агента ГРУ заявила, что инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой.

Вероятно, Скрипалям за это предложили "какие-то дивиденды", полагает Виктория.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

Напомним, ранее Виктория заявила, что ее родственника нет в живых. По ее мнению, "Сергей уже давно кремирован и стоит в урне". Мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Позже СМИ сообщили, что Скрипаль звонил своей племяннице Виктории в Россию. Была опубликована аудиозапись одного из звонков.