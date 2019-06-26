23 Октября 2020
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Сергей Зубов (2019) | Фото: khl.ru

Зубов включён в Зал славы хоккея

Экс-игрок сборной России по хоккею Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Зубов - один из самых результативных русских защитников в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он известен по своим выступлениям за ЦСКА, СКА, "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз" и "Даллас Старз". Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), чемпионат СССР (1988/1989), чемпионат мира среди молодёжи (1989) и Олимпийские игры (1992).

В сезоне 2015/2016 Зубов возглавлял петербургский СКА. Сейчас он является главным тренером хоккейного клуба "Сочи".

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Зубов включён в Зал славы хоккея

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Теги: Сергей Зубов, Зал славы хоккея



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