Зубов включён в Зал славы хоккея

Экс-игрок сборной России по хоккею Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Зубов - один из самых результативных русских защитников в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Congratulations on your induction into the Hockey Hall of Fame! #HHOF2019 pic.twitter.com/sRKJzv1IRP — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 25 июня 2019 г.

Он известен по своим выступлениям за ЦСКА, СКА, "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз" и "Даллас Старз". Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), чемпионат СССР (1988/1989), чемпионат мира среди молодёжи (1989) и Олимпийские игры (1992).

В сезоне 2015/2016 Зубов возглавлял петербургский СКА. Сейчас он является главным тренером хоккейного клуба "Сочи".