23 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
несанкционированная свалка, СНТ, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

"В целях экономии". В Челябинске в СНТ закопали несанкционированную свалку

В Челябинске руководство СНТ "Слава" в целях экономии незаконно ликвидировали несанкционированную свалку. Мусор не стали вывозить, а просто закопали. Теперь общественники просят природоохранную прокуратуру взять ситуацию на контроль и устранить нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

"Мусор, который остается после отдыха или работы на даче, содержит как органику, так и вредные вещества, которые ни сжигать, ни закапывать нельзя. В данной ситуации вообще неизвестно, к какому классу опасности принадлежит захороненный мусор", – считает эксперт ОНФ Виталий Вороной.

В СНТ объяснили, что выбрали такой способ ликвидации многолетней свалки в целях экономии денежных средств, поскольку у СНТ большие долги.

несанкционированная свалка, СНТ,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

Теперь общественники просят извлечь закопанные отходы, вывезти их и восстановить почвенный покров.

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"В целях экономии". В Челябинске в СНТ закопали несанкционированную свалку

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Теги: свалка, мусор, отходы, СНТ, экология,



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