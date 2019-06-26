"В целях экономии". В Челябинске в СНТ закопали несанкционированную свалку

В Челябинске руководство СНТ "Слава" в целях экономии незаконно ликвидировали несанкционированную свалку. Мусор не стали вывозить, а просто закопали. Теперь общественники просят природоохранную прокуратуру взять ситуацию на контроль и устранить нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

"Мусор, который остается после отдыха или работы на даче, содержит как органику, так и вредные вещества, которые ни сжигать, ни закапывать нельзя. В данной ситуации вообще неизвестно, к какому классу опасности принадлежит захороненный мусор", – считает эксперт ОНФ Виталий Вороной.

В СНТ объяснили, что выбрали такой способ ликвидации многолетней свалки в целях экономии денежных средств, поскольку у СНТ большие долги.

Теперь общественники просят извлечь закопанные отходы, вывезти их и восстановить почвенный покров.