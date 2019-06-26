Шойгу предложил Казахстану помощь после взрывов на военных складах

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР
взрыв на территории воинской части на юге Казахстана (2019) | Фото: очевидец

Шойгу предложил Казахстану помощь после взрывов на военных складах

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе оборонного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву помощь в ликвидации последствий взрывов боеприпасов в городе Арыси.

Российский министр выразил соболезнования в связи чрезвычайным происшествием в воинской части.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали два человека, еще 89 находятся в больнице.

Сейчас из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.

25 июня саперы приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города. По данным Regnum, в первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города.

Сообщается, что военнослужащие собрали уже 70 неразорвавшихся снарядов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шойгу предложил Казахстану помощь после взрывов на военных складах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей шойгу, арысь, взрывы, казахстан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 11:19 Мск Среди версий взрывов в Арыси рассматривают халатность
Ранее 27.06.2019 10:37 Мск Сотни жителей, эвакуированных из Арыси в Казахстане, на митинге требуют построить им новое жилье

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.06.2019 16:48 Мск Поезд Челябинск–Ташкент остановлен в Казахстане из-за взрывов на военных складах
Ранее 25.06.2019 07:46 Мск В Казахстане из-за новых взрывов на военных складах прекратили тушение пожара
Ранее 24.06.2019 13:42 Мск При взрыве военного арсенала в казахстанской Арыси пострадали 16 человек
Ранее 24.06.2019 10:49 Мск Из-за взрывов в Арыси введен режим ЧС. Развернуты госпитали на 100 коек, работает 30 карет "скорой"
Ранее 24.06.2019 10:37 Мск Минобороны Казахстана направило комиссию во взорвавшийся арсенал
Ранее 24.06.2019 09:08 Мск "Замалчивают масштабы". В воинской части в Казахстане произошел взрыв, люди покидают город

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети