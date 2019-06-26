Шойгу предложил Казахстану помощь после взрывов на военных складах

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе оборонного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву помощь в ликвидации последствий взрывов боеприпасов в городе Арыси.

Российский министр выразил соболезнования в связи чрезвычайным происшествием в воинской части.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали два человека, еще 89 находятся в больнице.

Сейчас из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.

25 июня саперы приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города. По данным Regnum, в первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города.

Сообщается, что военнослужащие собрали уже 70 неразорвавшихся снарядов.