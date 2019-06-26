23 Октября 2020
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путин владимир владимирович президент рф телевизор (2014) | Фото: Накануне.ru

Известный екатеринбургский телеканал АТН прекращает деятельность

Известный екатеринбургский телеканал АТН объявил о своем закрытии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на странице канала в соцсети.
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Как говорится в посте, сегодня в эфир выйдет последний выпуск авторских новостей.

"Спасибо за то, что были с нами все это время - смотрели наши проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас, нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже", - говорится в прощальном сообщении.

(2006)|Фото: Накануне.ru

Причины закрытия не уточняются. В комментариях пользователи предположили, что телеканал нерентабелен.

Отметим, АТН принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Напомним, 3 июня в Свердловской области состоялось отключение аналогового телевизионного сигнала. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных каналов в цифровом качестве.

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Известный екатеринбургский телеканал АТН прекращает деятельность

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Теги: АТН, телеканал, закрытие



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