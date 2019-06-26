Вдова Доренко ответила Владимиру Соловьеву на оскорбление погибшего мужа

Несмотря на расхожее выражение "о мертвых либо хорошо, либо никак", телеведущий Владимир Соловьев намедни снова высказался в адрес погибшего в мае этого года журналиста Сергея Доренко.

Вдова Доренко Юлия не стала молчать и воспользовалась Telegram-каналом Сергея, чтобы ответить Соловьеву.

Вот что она пишет: "Владимир Соловьёв опять не удержался, чтобы не прокричать про клетку. Это удивительно - Сергея Доренко уже нет, а Соловьёв по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки".

Далее вдова журналиста цитирует высказывание Соловьева, которое ее возмутило: "…я не могу понять всех тех, кто сейчас с придыханием вспоминают о Доренко, вот меня это просто дико умиляет. Знаешь, я понимаю почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели. Один орал, напомню, орал на Майдане "я вам привезу Путина в клетке", другая вечно клялась в любви тем, о кого теперь вытирает ноги. Но кроме общего предательства что-то ещё у людей должно быть?".

Дальше Юлия вспоминает ситуацию, произошедшую не так давно и, вероятно, незадолго до смерти Доренко: "Не так давно на встрече журналистов в Кремле Сергей увидел Соловьёва. До этого между ними произошла очередная перепалка в твиттере. И Сергей, смеясь, предложил Соловьёву сделать сэлфи. Это сыграло бы на руку обоим, и Сергей это точно понимал. Но у Соловьёва, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергею: "Ты – предатель! Ты говорил, что посадишь Путина в железную клетку!". Сергей пожал плечами: "И что?". Прислал мне сообщение, в котором рассказал об этой ситуации и фото – лист бумаги, на котором он написал про Соловьёва – "мерзкая карлица", "хлопотливая тётенька".

"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", - добавила Юлия.