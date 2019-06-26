На ЕГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, пишут "Известия".

Как пояснили директор института, компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу со справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников.

При этом на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов объяснил сбои на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) "мощнейшей DOS-атакой".

Напомним, в этом году Рособрнадзор тестировал в восьми регионах "технологию будущего" – передачу заданий ЕГЭ через "защищенный канал связи" и распечатку их в аудиториях непосредственно перед учениками.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора. Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий, в результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой.

Без помех не обошлось и в "непилотных" регионах. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах по техническим причинам сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку.