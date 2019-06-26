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Происшествия Свердловская область
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

В "Кольцово" на час задержали самолет в столицу из-за пробитого колеса

Пассажиры Боинга 737 компании "Аэрофлот" вечером 25 июня не смогли вовремя вылететь из аэропорта "Кольцово", об этом Накануне.RU сообщили сотрудники аэропорта.

"Вчера на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс SU-1414 Москва - Екатеринбург, было обнаружено повреждение колеса. Осмотр ВПП и перрона аэропорта не выявил посторонних предметов или иных факторов, которые могли привести к повреждению. Колесо было заменено, воздушное судно вылетело по маршруту", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

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В "Кольцово" на час задержали самолет в столицу из-за пробитого колеса

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Теги: Кольцово, аэропорт, Аэрофлот, самолет, колесо, пробито, полет, рейс, задержка



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