23 Октября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, США, санкции, белоголовый орлан, Трамп (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп пообещал уничтожить Иран

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, опубликовав соответствующий пост в своем Твиттере.
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В частности, глава Штатов пообещал встретить любое нападение со стороны иранцев "огромной и подавляющей силой" и призвал не совершать скоропалительных решений. По его словам, "в некоторых областях "подавляющее" будет означать уничтожение".

Также Трамп подчеркнул, что у США больше не будет "никакого Джона Керри и Барака Обамы", которые несколько лет назад заключили ядерную сделку с Тегераном. Он пообещал пойти на радикальные меры в случае атаки Ирана на американские объекты, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что вводит ограничительные меры против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Впоследствии глава Белого дома подписал соответствующий указ.

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Трамп пообещал уничтожить Иран

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Теги: Трамп, уничтожение, Иран, США



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