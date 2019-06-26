23 Октября 2020
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Москва
(2016) | Фото:

На месте ракетного завода в городе-герое Москве появится бизнес-центр

Территории научно-производственного центра им. Хруничева могут застроить деловым центром и технопарком.

Как сообщают "Ведомости", сборка ракет-носителей "Ангара" переносится в Омск, а земля недалеко от Филёвского парка и Кутузовского проспекта уходит под застройку.

Проект строительства жилья в этом месте не был одобрен, а в начале этого года президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории завода Национальный космический центр, оставшиеся же площади отойдут под технопарки, научно-выставочные и деловые центры.

Застройкой займётся компания "Мосинжпроект", а размах новых бизнес-центров будет сопоставим с "Москва-сити".

Напомним, перенос производства ракет в Омск проходит не слишком гладко, сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полёт" оставили без премий за срыв производственного плана.

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На месте ракетного завода в городе-герое Москве появится бизнес-центр

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Теги: Москва, завод, НПЦ Хруничева, бизнес-центры, технопарки



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