На месте ракетного завода в городе-герое Москве появится бизнес-центр

Территории научно-производственного центра им. Хруничева могут застроить деловым центром и технопарком.

Как сообщают "Ведомости", сборка ракет-носителей "Ангара" переносится в Омск, а земля недалеко от Филёвского парка и Кутузовского проспекта уходит под застройку.

Проект строительства жилья в этом месте не был одобрен, а в начале этого года президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории завода Национальный космический центр, оставшиеся же площади отойдут под технопарки, научно-выставочные и деловые центры.

Застройкой займётся компания "Мосинжпроект", а размах новых бизнес-центров будет сопоставим с "Москва-сити".

Напомним, перенос производства ракет в Омск проходит не слишком гладко, сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полёт" оставили без премий за срыв производственного плана.