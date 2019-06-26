Экс-главу строившей космодром Восточный компании приговорили к условному сроку

Уссурийский районный суд в Приморье приговорил бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также суд обязал бывшего руководителя ЗАО "ТМК" выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

В суде представители компании заявили, что именно из-за действий Гребнева, фирма задолжала своим контрагентам 96 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, Гребнев обвинялся в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к бедственному положению в строительной компании, из-за чего рабочим перестали платить зарплату.

Гребнев обвинялся в причинении ущерба предприятию в 420 млн рублей. "ТМК" был одним из подрядчиков на стройке космодрома "Восточный".

В 2015 году президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" с россиянами пообещал взять под контроль ситуацию с выплатой заработной платы рабочим на космодроме.

В "ТМК" заявили о том, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями являются действия предыдущего директора Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.