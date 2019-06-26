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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк в Екатеринбурге (2012) | Фото:Накануне.RU

Дацюк и другие новички "Автомобилиста" выбрали себе игровые номера

Все хоккеисты, пополнившие состав "Автомобилиста", выбрали, под какими номерами будут выступать в предстоящем сезоне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Так, легендарный Павел Дацюк известен всему миру под номером 13, и в "Автомобилисте" он продолжит выступать под ним же. Максим Березин уже много лет играет с цифрой 5 на свитере, она же будет у него и в новой команде.

Рафаэль Батыршин будет выступать под 8-м номером, Ефим Гуркин взял себе номер 67. Джефф Плэтт будет играть под своим любимым 16-м номером, а Брукс Мэйсек - под своим привычным 17-м.

ХК Автомобилист(2016)|Фото: Накануне.RU

Остальные игроки выбрали следующие: 22-й номер занял Питер Холланд, 61-й - Евгений Мозер, 65-й - Павел Воробей, 77-й - Федор Беляков. Никита Сетдиков сменил номер на 27-й, а его прошлый 78-й забрал Дмитрий Корчемкин.

Напомним, "Автомобилист" объявил о возвращении Павла Дацюка в начале июня. Сообщалось, что за один сезон в екатеринбургском клубе форвард сборной России получит более 100 млн рублей.

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Дацюк и другие новички "Автомобилиста" выбрали себе игровые номера

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Теги: Дацюк, номера, Автомобилист



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