Жителю ЯНАО, угрожавшему зарубить мэра Нового Уренгоя, грозит до пяти лет колонии

Житель Нового Уренгоя Муса Мамедов, который угрожал зарубить мэра города Ивана Костогриза, может отправиться за это в колонию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Мамедов, который давно судится с властями газовой столицы из-за квартиры, опубликовал видео. На кадрах, держа в руках топор, он говорит, что "если мэр руками судебных приставов, полиции, прокуратуры или Следственного комитета придёт в его семью", её глава "готов зарубить градоначальника топором".

За такое намерение он попал под уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР. Санкция предполагает наказание до пяти лет колонии.