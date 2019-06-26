Матвиенко рассказала, когда арктические проекты получат новые льготы

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
Приразломная, приразломное, арктика, шельф, месторождение, газпром, танкер (2015) | Фото:http://shelf-neft.gazprom.ru/

Матвиенко рассказала, когда арктические проекты получат новые льготы

До 1 июля в Госдуму должен быть внесен законопроект, устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне. Об этом на встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Читайте также:

Спикер Совфеда отметила, что до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "верхней палаты". Вопрос надо решить, сказала она.

"Помощь в этой работе могли бы оказать профильные комитеты Совета Федерации и наш Совет по Арктике и Антарктике. Уверена, что совместными усилиями нам удастся разработать и принять этот важнейший закон", - приводит пресс-служба слова Матвиенко.

Другая проблема в развитии Арктики - устаревшая система государственных социальных гарантий для жителей Крайнего Севера, сказала спикер: "Если фиксируется убыль населения, значит, эти меры неэффективны, не мотивируют людей жить и работать на Севере".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Матвиенко рассказала, когда арктические проекты получат новые льготы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Валентина Матвиенко, льготы для Арктики,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети