Матвиенко рассказала, когда арктические проекты получат новые льготы

До 1 июля в Госдуму должен быть внесен законопроект, устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов в Арктической зоне. Об этом на встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что до сих пор нет базового закона о развитии Арктической зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "верхней палаты". Вопрос надо решить, сказала она.

"Помощь в этой работе могли бы оказать профильные комитеты Совета Федерации и наш Совет по Арктике и Антарктике. Уверена, что совместными усилиями нам удастся разработать и принять этот важнейший закон", - приводит пресс-служба слова Матвиенко.

Другая проблема в развитии Арктики - устаревшая система государственных социальных гарантий для жителей Крайнего Севера, сказала спикер: "Если фиксируется убыль населения, значит, эти меры неэффективны, не мотивируют людей жить и работать на Севере".