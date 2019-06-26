23 Октября 2020
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Экономика
самолет аэробус airbus a-380 салон бизнес-класс (2005) | Фото: AIRBUS S.A.S. 2005

"Дочка" "Ростеха" готова потратить 99 млн на услуги по бронированию билетов и организации поездок сотрудников

Компания "Объединенная двигателестроительная корпорация", производящая двигатели для самолетов "Суперджет" и входящая в государственную корпорацию "Ростех", готова потратить на бронирование билетов и гостиниц для своих сотрудников 99 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. Лот был размещен 7 июня этого года. Агенту, который выиграет контракт, предлагается круглосуточно и без выходных быть готовым к необходимости забронировать для деловой поездки сотрудника ОДК билет, гостиницу и т.д.
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Между тем, накануне организация Transparency International Russiaопубликовала сведения о тратах министерств и ведомств на поездки их представителей за границу. Так, из доклада следует, что Минпромторг за 2016–2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,3 млн руб.

Глава ведомства Денис Мантуров (как считается, министр - протеже главы "Ростеха" Сергея Чемезова) жил в президентских люксах пятизвездочных отелей. Так, в 2016 году в Шанхае он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.

В 2017 году министр был в Мексике, где переночевал в президентском номере площадью 207 кв. м в отеле Four Seasons Hotel Mexico City за 478,7 тыс. руб.

Отмечается, что федеральные министры выведены из-под любых норм таких трат и из-под контроля со стороны правительства. Кроме того, лимиты на проживание в командировках за рубежом имеют рекомендательный характер.

Недавно на фоне разговоров о борьбе с бедностью Владимир Путин в очередной раз прокомментировал уровень доходов глав российских госкомпаний. На "Прямой линии", отвечая на вопрос, когда государственные служащие станут получать соразмерные с простыми работниками деньги, президент объяснил, что его также беспокоит разрыв доходов между бедными и богатыми, однако напомнил поговорку, что работать надо, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых.

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"Дочка" "Ростеха" готова потратить 99 млн на услуги по бронированию билетов и организации поездок сотрудников

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Теги: одк, ростех, траты, бронирование билетов, объединенная двигателестроительная корпорация



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