Олег Кононенко установил мировой рекорд пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по количеству дней, проведенных на Международной космической станции.

В общей сложности за четыре полета россиянин пробыл на МКС 737 суток. Космонавт вернулся на Землю 25 июня. На космической станции он провел семь месяцев. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов выразил надежду, что после своей реабилитации Кононенко вернется к работе и установит еще не один рекорд.

Космонавт несколько недель будет оставаться под наблюдением врачей, а затем отправится в Сочи на послеполетную реабилитацию в санатории, сообщает РИА "Новости".

Напомним, экспедиция, из которой вернулся Кононенко, была, пожалуй, одной из самых скандальных за всю историю МКС. Так, Олег Кононенко вместе с другим космонавтом - Сергеем Прокопьевым - в ходе пребывания на МКС выходили в открытый космос для получения улик, необходимых для расследования причин появления "дырки" в "Союзе МС-09".

Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".

После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза".

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.

Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом. Расследование еще ведется.