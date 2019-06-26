23 Октября 2020
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Общество За рубежом Крым
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

Американская пресса посоветовала читателям посетить Крым

Издание Los Angeles Times посвятила статью Крыму.

Газета посоветовала читателям посетить российский полуостров, который отличается аутентичностью, и полюбоваться его неоцененной красотой на фоне неурегулированного статуса. Крымчане настаивают на том, что они живут лучше, чем пять лет назад, - пишет Джефф Опдайк. В издании отмечается, что благодаря инвестициям в инфраструктуру Крым стал самым быстрорастущим экономическим регионом РФ.

Американцам советуют посетить полуостров с его виноградниками, скалами, лесами, каньонами и водопадами, поскольку это "живописная, гостеприимная страна, которую должны увидеть больше западных людей".

Los Angeles Times предлагает, что можно увидеть в Крыму за четыре дня. Это живописные красоты Южного берега Крыма, винодельческий завод "Массандра", Воронцовский и Ливадийский дворец, плато Ай-Петри и Ласточкино гнездо, знаменитый музей подводных лодок в Балаклаве, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, самый бюджетный отдых в Крыму обойдется россиянам дороже, чем путешествие за заграничные морские курорты. Таковы данные исследования компании Aviasales.

Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53356 руб. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тыс. руб.

Так, поездка в турецкую Анталию может обойтись в 31892 руб., в Бургас (Болгария) — 41126 руб., в Салоники (Греция) — 44788 руб.

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Американская пресса посоветовала читателям посетить Крым

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Теги: Крым, США



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