В Свердловской области отмечен рост среднего размера микрозайма

Средний размер микрофинансовых займов в Свердловской области составил 7 тыс. 870 руб.

Таковы данные за первый квартал текущего года, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Средний заем за аналогичный период 2018 года составлял 7 тыс. 829 руб. Увеличение составило 0,5%.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Москве - 11,6 тыс. руб., на втором месте - Московская область (10,4 тыс. руб.).

Как сообщалось ранее, специалисты выяснили, с какой целью клиенты микрофинансовых организаций берут займы и в каких объемах. Опрос провела компания "Юником 24". Как оказалось, около 45% клиентов берут займ на неотложные нужды. Около половины опрошенных с доходом ниже 30 тыс. руб. берут деньги в МФЦ для покупки продуктов, товаров для дома и ремонта бытовой техники.

Как говорят в микрофинансовых организациях, клиенты перестали брать деньги "впрок", а занимают ровно столько, сколько необходимо.