В России увеличат расход на военные пенсии

Министерство финансов России планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд руб. больше текущего уровня.

В 2020 году на эти цели из бюджета будет направлено на 122 млрд руб. больше. В последующие два года прибавка к действующему уровню пенсий составит по 240 млрд руб. ежегодно.

Увеличение связано с дополнительной индексацией военных пенсий на 2%. После повышения военных пенсий размер выплат пенсионерам ФСБ составит 30 тыс. руб., Минобороны — 26 тыс. руб., МВД — 17 тыс., сообщает news.ru.

Как сообщалось ранее, в Минобороны России намерены в ближайшие три года трижды проиндексировать денежное довольствие военнослужащих в среднем на 4%. 1 января 2018 года оклады и пенсии военнослужащих уже подняли на 4%.