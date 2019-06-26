Россиянам обещают ипотеку под 2% годовых

Россияне, получившие "Дальневосточный гектар", смогут оформить ипотечный кредит на строительство дома по льготной ставке.

Как сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в настоящее время механизм предоставления льготных кредитов на покупку, строительство и ремонт жилья находится в разработке.

Как предполагается, ипотека в рамках программы "Дальневосточный гектар" будет выдаваться на срок до 20 лет, при этом первоначальный взнос вносить не потребуется. Процентная ставка, как ожидается, составит 2% годовых. Как отметил Трутнев, это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.

Также ипотека под 2% станет доступна многодетным семьям, проживающим на Дальнем Востоке, сообщает "Российская газета".

Напомним, в конце мая в России наметилась тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам.

Так, "Альфа-банк" c 28 мая до 30 июня объявил о снижении ставки по ипотеке до 9,79% на первичном рынке и до 9,99% на вторичном. Из этого следует, что ставки снизились на 0,4–0,8 п.п.

До этого, 25 мая, ставки по ипотечным кредитам снизил "Сбербанк" — до 10,6 и 10,8% на первичном и вторичном рынке соответственно. Финансовое учреждение приняло такое решение через месяц после заседания Центробанка РФ, на котором регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Как считают аналитики, примеру могут последовать только крупные банки, которые будут понижать проценты по ипотеке в целях маркетинга. Кардинальных изменений стоит ждать после того, как Банк России объявит о понижении ключевой ставки.