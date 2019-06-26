Россиянам обещают ипотеку под 2% годовых

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО
ипотека (2010) | Фото:forum-grad.ru

Россиянам обещают ипотеку под 2% годовых

Россияне, получившие "Дальневосточный гектар", смогут оформить ипотечный кредит на строительство дома по льготной ставке.

Как сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в настоящее время механизм предоставления льготных кредитов на покупку, строительство и ремонт жилья находится в разработке.

Как предполагается, ипотека в рамках программы "Дальневосточный гектар" будет выдаваться на срок до 20 лет, при этом первоначальный взнос вносить не потребуется. Процентная ставка, как ожидается, составит 2% годовых. Как отметил Трутнев, это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку.

Также ипотека под 2% станет доступна многодетным семьям, проживающим на Дальнем Востоке, сообщает "Российская газета".

Напомним, в конце мая в России наметилась тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам.

Так, "Альфа-банк" c 28 мая до 30 июня объявил о снижении ставки по ипотеке до 9,79% на первичном рынке и до 9,99% на вторичном. Из этого следует, что ставки снизились на 0,4–0,8 п.п.

До этого, 25 мая, ставки по ипотечным кредитам снизил "Сбербанк" — до 10,6 и 10,8% на первичном и вторичном рынке соответственно. Финансовое учреждение приняло такое решение через месяц после заседания Центробанка РФ, на котором регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Как считают аналитики, примеру могут последовать только крупные банки, которые будут понижать проценты по ипотеке в целях маркетинга. Кардинальных изменений стоит ждать после того, как Банк России объявит о понижении ключевой ставки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянам обещают ипотеку под 2% годовых

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дальний Восток, ипотека, дальневосточный гектар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.10.2019 02:01 Мск До 140 тысяч кредитов под 2% могут выдать на Дальнем Востоке
Ранее 26.09.2019 05:29 Мск В Минфине рассказали, как получить ипотеку под 2 процента
Ранее 04.07.2019 01:00 Мск Россиянам ипотека под 2% будет доступна уже в этом году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети