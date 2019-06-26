23 Октября 2020
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Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

В России выросли ставки по вкладам

В России выросла средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам.

Таковы данные за вторую декаду июня. В настоящее время этот показатель составляет 7,36%. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

В первой декаде июня средняя ставка находилась на уровне 7,31%. Банк России для мониторинга ставок использует данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка "ФК Открытие", Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

Как сообщалось ранее, рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого снижения говорить пока рано.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам Банка России служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует финансовым организациям привлекать средства населения не дороже, чем значение данной ставки плюс 2 процентных пункта.

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В России выросли ставки по вкладам

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Теги: вклады, депозиты, банки



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