Найден способ сдержать рост цен на топливо

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяникам выпадающих доходов при поставках топлива на внутренний рынок на 2020 год.

Как сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, соответствующие поправки в законодательство внесут в правительство 26 июня. Скорректированный демпфирующий механизм позволит сдержать рост цен на топливо, сообщает РИА "Новости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС.

Словесные интервенции не могут повлиять на топливный рынок, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии Накануне.RU он сообщил, что на разгон топливной инфляции в первую очередь влияет нежелание Минфина снижать налоговую нагрузку на отрасль, что автоматически перекладывает издержки с бюджета на автомобилистов.