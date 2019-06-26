Орешкин рассказал о предстоящем кризисе

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предстоящем глобальном экономическом кризисе.

По его словам, рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации и не будет связана с проблемами в финансовом секторе, что наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Кризис будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, заявили Орешкин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Как считает министр, чтобы избежать нового кризиса, до которого, по его словам, еще далеко, нужно менять модель глобализации. Однако для России новый потенциальный экономический кризис может стать затяжным, считает Орешкин, сообщает Lenta.ru.

В 2018 году основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио сообщил, что нового финансового кризиса можно ожидать в ближайшие два года. По его словам, экономический цикл делится на несколько стадий — рост долгов вместе с доходами от производства, переход центробанков к ужесточению денежно-кредитной политики, снижение практически до нуля процентных ставок и, в конечном счёте, переход экономики в стадию депрессии.

"В истории за последнее столетие было всего два периода, когда у нас были долговые кризисы, в которых процентные ставки достигли нуля, — сказал Далио. — И оба этих раза Центробанк был вынужден печатать деньги и идти на другой тип денежно-кредитной политики, которую мы называем количественным смягчением, и покупать финансовые активы. И в обоих случаях речь идёт об увеличении стоимости этих финансовых активов...".

Кроме того, миллиардер отметил, что в настоящее время наблюдается увеличение социального расслоения, что приводит к росту популизма.

"По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 1930-е годы", — добавил он.